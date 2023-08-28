اليمن.. اندلاع حريق بمأوى أممي للنازحين في مأرب (فيديو)

شب حريق هائل، اليوم الأحد، في أحد مربعات إيواء النازحين واللاجئين التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، في منشور على "فيسبوك"، إنه "اندلع حريق في مربع (16)، التابع للفاو، متسببًا باحتراق أكثر من 70 مأوى للنازحين من الفئات المهمشة، بينهم مهاجرون أفارقة، ويؤوي أكثر من 70 أسرة مختلفة".

ويقع المربع (16) المحترق جنوب محافظة مأرب، بمحاذاة مخيم الجفينة الذي يؤوي آلاف النازحين اليمنيين، الذين فروا من بطش ميليشيات الحوثي الانقلابية، تاركين وراءهم مناطقهم ومنازلهم.