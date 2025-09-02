رقائق بطاطس تكشف مرضا قاتلا مبكرا وتنقذ حياة امرأة (صور)

كشفت هازل سميث، البالغة من العمر 45 عامًا، عن تجربتها المرعبة مع سرطان اللسان، الذي تم تشخيصه في مرحلته الرابعة، مؤكدة أن أول علامة تحذيرية كانت شعورها بوخز وحرقان أثناء تناول بعض الأطعمة، بما في ذلك رقائق البطاطس.

وقالت هازل، المقيمة بالقرب من بلفاست، أيرلندا الشمالية، إن الألم كان دائمًا في الجانب الأيمن من لسانها، لكنه لم يكن مصحوبًا بأي احمرار أو بقع؛ ما جعلها تعتقد في البداية أنه مجرد حساسية غذائية.

ومع تكرار الأعراض عند تناول أطعمة عادية، مثل الشوكولاتة والطماطم، استشارت طبيبها العام، الذي اكتشف خلايا غير طبيعية، ليتم تشخيصها بسرطان اللسان في أغسطس 2024.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، خضعت هازل لعملية جراحية لاستئصال جزء من لسانها، واكتشف الأطباء انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية، ما خفض معدل نجاتها إلى 50%.

وبعد إجراء عملية استغرقت سبع ساعات، أُبلغت في نوفمبر 2024 بأنها خالية من السرطان، لكنها ستخضع لعلاج إشعاعي وقائي للتأكد من إزالة أي خلايا دقيقة متبقية.

وقالت هازل: "كان بإمكاني تجاهل الألم واعتباره مجرد حساسية، لكن العلامات التحذيرية في رقائق البطاطس والكاري أنقذت حياتي. جسدي كان يحذرني من وجود خطب ما".

من ناحية أخرى، تخطط هازل الآن للقيام بالقفز المظلي في أكتوبر لجمع التبرعات لصالح جمعية Action Cancer، محذرة الجميع من تجاهل أي تغييرات أو شعور بالألم في الفم، ومشجعة على الفحص المبكر الذي قد ينقذ الحياة.

يُذكر أن سرطان اللسان يعد أحد أكثر سرطانات الرأس والرقبة شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص حوالي 8800 حالة سنويًّا، وتتمثل أعراضه في تقرحات لا تلتئم، وبقع حمراء أو بيضاء، وسماكة أو كتل في اللسان، بالإضافة إلى إحساس بالحرقان في بعض الحالات.