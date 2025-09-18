"صفقة الدم".. امرأة تبيع روحها بـ1180 دولارا لشراء دمى "لابوبو"

في تجربة اجتماعية غريبة ومثيرة للجدل، باعت امرأة روسية تبلغ من العمر 26 عامًا روحها مقابل 100,000 روبل (حوالي 1180 دولارًا أمريكيًا)، واستخدمت المال لشراء مجموعة من دمى "لابوبو" وتذكرة لحضور حفلة موسيقية.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" فإن هذه الحادثة، التي بدأت كمزحة على منصة التراسل الروسية "تيليجرام"، أثارت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام وردود فعل قوية من السلطات الدينية.

وبدأ الأمر عندما نشر خبير تسويق يُدعى ديمتري إعلانًا على "تيليجرام" يعرض دفع 100,000 روبل مقابل روح شخص ما، على أن يتم توقيع عقد رسمي بدم الشخص. وأقر ديمتري أنه لم يتوقع أن يوافق أحد على هذا العرض الغريب، لكنه فوجئ برد امرأة تُدعى كارينا التي وافقت على الصفقة.

وكتب ديمتري على "تيليجرام": "قبلت الصفقة، ووقعت الوثيقة، وختمتها بالدم. لقد اشتريت أول روح لي. أشعر وكأنني ديفي جونز الآن!"

ونشر ديمتري إيصال الدفع وصورة لكارينا وهي تحمل العقد الموقع بالدم، مع إخفاء بياناتها الشخصية.

وبالنسبة لكارينا، بدت الصفقة مجرد أمر تافه وغير مهم. وقالت في مقابلة مع قناة "ماش" على تيليجرام إنها لا تهتم بما سيحدث لروحها ولا تندم على الصفقة. وأنفقت المال بسرعة على مجموعة دمى "لابوبو" وتذكرة لحفل غنائي للمطربة الروسية ناديجدا كاديشيفا.

لكن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لم تمرّ على الأمر مرور الكرام. فبعد انتشار الخبر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت بيانًا تدين فيه الفعل، مؤكدة أن كارينا "باعت روحها فعلاً واختارت الشر". وحذرت من عواقب محتملة تشمل "الانحطاط الأخلاقي والشخصي، المرض، المعاناة، وحتى الموت".