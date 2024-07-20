فتحت الفنانة السورية نسرين طافش، النار مجدداً، على الفنانة ديما بياعة، طليقة الفنان تيم حسن، دون أن تذكر اسمها، ووصفتها بأنها تهوى إيذاء الناس، وفي كل لقاءاتها الصحفية لا بد أن تفعل شيئاً مؤذياً.

وفي لقاء مع برنامج "عندي سؤال"، على قناة المشهد، قالت نسرين: "حاولت تلك الفنانة، التي يعرف الجميع من هي، إقناع الناس طيلة سنوات أن هناك علاقة سرية بيني وبين زوجها، وفي الحقيقة كانت تغار من نجاحاتي، وقد احتجّت على تصدّر اسمي شارة أحد المسلسلات، ومن هنا بدأت المشكلة".

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وعادت طافش إلى تفاصيل اتهامها من قبل بياعة، بأنها على علاقة مع زوجها تيم حسن، وذكّرت المتابعين بأنها ادعت حينها للقضاء، وتم تغريم بياعة من قبل المحكمة؛ بسبب نشر إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت طافش: "حاولت تلك الفنانة، استعطاف الناس، واستغلت تعرض نسبة كبيرة من الفنانات العرب للخيانة، فحاولت تجييش الجمهور ضدي، لكن القضاء أنصفني، ورب العالمين يعلم أنه لم يكن بيني وبين تيم حسن ما يغضب الدين".

كما أشارت طافش، إلى لقاء ديما بياعة الأخير، عندما هاجمت الدراما اللبنانية والفنانين اللبنانيين، وقالت: "لا يمكن لديمة إلا ممارسة الأذى، والدليل جميع لقاءاتها الصحفية، ففي كل لقاء هناك مشكلة".

ولم تتوقف طافش عند هذا الحد، بل وصفت المرأة التي تفشي أسرار بيتها بأنها هي "الخائنة". وقالت مخاطبة ديمة بياعة: "حتى لو خانك زوجك، اذهبي إلى كبير العائلة، وإذا ضربك، اشتكي للشرطة، ولكن لا تخرجي على وسائل التواصل بشكل فضائحي؛ لأن البيوت حرمات، وإذا خانك تيم أو أعجب بأنثى أخرى، فالمشكلة ليس بالأنثى، بل في علاقتكما الزوجية".

وقالت طافش: "لم تقص ديما بياعة لسانها، ولم تصمت، إلا بعد أن رفعت عليها دعوى قضائية وتمت إدانتها وتغريمها".

ويعود الخلاف بين الفنانتين نسرين طافش وديما بياعة إلى سنوات مضت، على خلفية انفصال بياعة عن زوجها الممثل تيم حسن، واتهام "طافش" بأنها كانت على علاقة غير شرعية به.