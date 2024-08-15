رفعت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، قرار منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من التمثيل في مصر، بعد أن قامت بتسوية خلافها مع شركة الإنتاج.

وجاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته نقابة المهن التمثيلية قالت فيه "في إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة ونقابة المهن التمثيلية، وبالإشارة إلى خطابنا المؤرخ بـ 11-8-2024 بشأن عدم منح الفنانة هيفاء وهبي أية تصاريح إلى حين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة الريماس للإنتاج الفني".

وأضاف البيان "نود الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة بتاريخ 14- 8-2024 مفاده أنه تم التصالح بينهما والتنازل وديا عن الشكوى المقدمة ضد الفنانة هيفاء وهبي، لذا نود الإحاطة بأنه تم حفظ موضوع الشكوى، ورفع الإيقاف من جانبنا، في 14- 8- 2024، وإذ نشكر لسيادتكم دوما صادق تعاونكم أرجو قبول خالص تحياتي وتقديري".

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المهن الموسيقية أن قرارها بمنع هيفاء وهبي من الغناء ما زال قائما، وستخضع للتحقيق داخل النقابة مع منظم الحفلات صاحب الأزمة الأحد المقبل.

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وكانت نقابتا المهن الموسيقية والمهن التمثيلية أصدرتا مساء أمس قرارًا مشتركًا بوقف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل في مصر، وعدم إصدار أي تصريح لها بإقامة حفلات أو التمثيل داخل مصر؛ بسبب إخلالها ببنود التعاقد مع شركة إنتاج سينمائي، ومتعهد حفلات مصري.

وخاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، إذ طالب الأول الثاني بتفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًّا وأدبيًّا وإداريًّا.

وأضاف زكي في بيان مشترك أن "الفنانة هيفاء وهبي أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق في نقابة المهن التمثيلية، الذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".