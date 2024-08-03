رد الفنان السوري مكسيم خليل على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "ترتيب خاص" الذي يقوم ببطولته، كما رد على ما وُجه لشخصية "أحمد أصابيعي" التي يقدمها خلال المسلسل، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تحدث انتقادات.

وأضاف خليل خلال لقاء تلفزيوني: "طبيعي أن تحدث انتقادات، فأي شيء جديد لا يحدث عليه إجماع، وإن حدث إجماع على عمل تأكد أنك أصبحت على الحياد، وأنا فنان لا أحب أن أكون على الحياد، وهنا تكمن الأزمة، فلا بد أن يكون للفنان وجهة نظر يقدمها خلال العمل".

وحول الانتقادات التي وجهت للمسلسل بسبب جرأته، واحتوائه على مشاهد حميمية قال مكسيم: "بالنسبة لي لا أرى أي مشكلة في هذا، سواء القبلة أو غيرها ما دام تم توظيفها ضمن السياق الدرامي، فأنا أقدم شخصية لاجئ هارب من الحرب، ويصل إلى لبنان، ويعاني من الفقر، لكن لديه طموحاً، ويقدم نفسه بإمكانيات أكبر من إمكانياته".

وبالنسبة للمصطلحات التي انتقدها الجمهور، أوضح الفنان السوري: "العمل على منصة وليس سينما، وعندما تقدم عمل على منصة، كأنك تجلب السينما إلى منزلك، والسينما الهامش والحرية فيها أكبر، وكذلك المنصات، لذلك هذه المصطلحات يعتبرها الجمهور مسبات، نحن نقدم على منصة في النهاية، وليس مسلسلاً في قلب رمضان، كما أننا لا نذهب لمصطلحات إذا سمعها المشاهد خياله يذهب به إلى مكان بعيد، ولكن نقدم مصطلحاً واضحاً".

المسلسل بطولة مكسيم خليل، كارول الحاج، نتاشا شوفاني، عباس النوري، فؤاد يمين، لين غرة، إخراج ميار النوري.