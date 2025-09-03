بطولة سيد رجب.. "إرم نيوز" يكشف تفاصيل مسلسل "لينك"

يستكمل الفنان المصري سيد رجب تصوير مشاهده في مسلسل " لينك"، والذي يقوم ببطولته ويشاركه في البطولة الفنانة رانيا يوسف وميمي جمال، ومصطفى عباس وعدد من الفنانين المصريين.

ومن جانبه، علم موقع "إرم نيوز" أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي، مثير وشيق، حيث تعرض بطل المسلسل الفنان سيد رجب لعملية نصب، وتدور الأحداث حول تلك الواقعة.

كما أن الفنانة رانيا يوسف ستكون جارته، وتحاول أن تساعده على الخروج من تلك الأزمة، ضمن أحداث المسلسل الذي سيتكون من 30 حلقة ومن المقرر عرضه في موسم "الأوف سيزون"، قبل شهر رمضان المقبل، وتحديدا في فصل الشتاء.

وعن دور مصطفى عباس سيكون في المسلسل الاجتماعي، تاجر مخدرات يحاول مع نجل بطل المسلسل لإقناعه للعمل معه في تجارة المخدرات.

في المقابل يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من أبرز نجوم الفن وعلى رأسهم ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.