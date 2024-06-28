مخاطر "لا تحصى" لمواقع التواصل على الأطفال.. وهذه طرق الحماية

في السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من حياتنا في جميع الأعمار، خاصةً في مرحلة ما قبل المراهقة والشباب.

ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا، زاد الاستخدام العام للإنترنت وأجهزة الوسائط بسرعة، حيث كانت الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من التواصل أو التفاعل اجتماعيًا خلال تلك السنوات الصعبة.

يسلط هذا التحول الضوء على كيفية تفاعل الأطفال مع الأدوات الرقمية والشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونحن ندرك أن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم العديد من الفوائد للأطفال، فهي تساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي، وإعدادهم للتحديات المستقبلية.. لكن السؤال أين نضع الحد لهذا التفاعل؟

يمكن أن يؤدي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال إلى تحولات ملحوظة في سلوكهم اليومي في المنزل، وإن مشكلات مثل زيادة التهيج والقلق والاكتئاب واضطرابات النوم بسبب الأنشطة الضارة المحتملة والمشكوك فيها مثل التسلط عبر الإنترنت أو تهديد الخصوصية والأمن الذي غالبًا ما ينشأ من المشاركة الرقمية المفرطة هي مخاوف شائعة أبلغ عنها الأطفال.

علاوة على ذلك، قد يعانون من تدني احترام الذات، وضعف التركيز، ومشاكل في صورة الجسم، وضعف الأداء الأكاديمي، والحاجة إلى التقدير.

ويمكن أن يؤثر الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي على نمو الدماغ، خاصة اللوزة الدماغية، التي تعد أساسية للتعلم والسلوك العاطفي، وقشرة الفص الجبهي الحيوية للتحكم في الانفعالات، والتنظيم العاطفي، واتخاذ القرار، واعتدال السلوك الاجتماعي.

على سبيل المثال، عندما يرى الطفل عدد الأصدقاء الآخرين والأنشطة الترفيهية التي يمارسونها معًا يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالنبذ ​​أو الإهمال، ما قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات متطرفة لجذب الانتباه.

يزيد هذا النوع من التعرض من الحساسية تجاه المكافآت والعقوبات الاجتماعية، مما يزيد من استجاباتهم العاطفية لتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على صحتهم العقلية بشكل عام.

ومع انتقال الأطفال إلى مرحلة المراهقة، يمكن أن تؤدي هذه الحساسية المتزايدة إلى انخفاض الرضا عن الحياة، وانخفاض احترام الذات، وزيادة التفاعل العاطفي، فضلاً عن أزمات الهوية حيث يحاولون باستمرار تعديل أنفسهم من أجل التأقلم.

إن كونك جزءًا من عالم الإنترنت يستلزم مستوى من المسؤولية والحاجة إلى اتخاذ احتياطات السلامة. من المهم جدًا أن يفهم الأطفال شخصياتهم عبر الإنترنت وأن يفكروا في كيفية تقديم أنفسهم وتصورهم للآخرين.

ومن المهم للآباء ومقدمي الرعاية إجراء محادثات منتظمة حول التعامل مع التنمر عبر الإنترنت أو المحتوى الضار من أجل توجيههم في التنقل عبر المنصات الرقمية بأمان.

الحفاظ على الصحة العقلية لطفلك كأولوية يأتي في إطار المبادئ التوجيهية القليلة التي يجب على الآباء دعمها ومراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: تقييم ما إذا كان طفلك مستعدًا لوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لسن معظم المنصات هو 13 عامًا، إلا أن مستويات النضج تختلف وبالتالي يصبح تحديد توقعات واضحة أمرًا مربكًا.

تحقق مما يتعامل معه طفلك على أجهزته، تعرف على التطبيقات التي يستخدمونها لفهم إيجابياتها وسلبياتها بشكل أفضل.

فكر في استخدام أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تذكر أن بناء الثقة أمر حيوي وألا تفرط في ذلك.

قم بإجراء محادثات مفتوحة وصادقة حول وسائل التواصل الاجتماعي وأغراضها واهتمامهم بها.

استمر في مناقشة تجاربهم وتصوراتهم أثناء استكشافهم لوسائل التواصل الاجتماعي. يوصى بتحديد وقت الشاشة بساعة يوميًا أو أقل للأطفال دون سن 13 عامًا. يمكن أن يختلف هذا وفقًا لحاجة المنصات المختلفة.

تأكد من حصول الأطفال أيضًا على ما يكفي من النشاط البدني والتفاعلات وجهاً لوجه.

إظهار سلوكيات آمنة وصحية على وسائل التواصل الاجتماعي. فمن المرجح أن يفهم الأطفال هذه السلوكيات ويتبنونها إذا رأوا والديهم يمارسونها.

اطلب المساعدة المهنية كخط أول من العلاج إذا أظهر طفلك علامات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية من أجل وضع منهجي للعلاج.