حظر العباءة في المدارس الفرنسية بقرار قضائي

قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس، بقانونية قرار حظر العباءات بين الطالبات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر، الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنّه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.

وباسم مبدأ العلمانية، أعلنت الحكومة الفرنسية، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، الذي يثير جدلًا.

وفي فرنسا، يُحظر ارتداء رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.