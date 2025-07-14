شيرين تبدأ رحلة الاستشفاء في لبنان.. ما علاقة فضل شاكر؟

أثارت أنباء استقرار الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان خلال فصل الصيف الحالي للاستشفاء، تساؤلات عما إذا كان الفنان فضل شاكر له علاقة بالأمر.

وحسب مصادر مقرّبة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، فإنها اختارت الابتعاد بشكل مؤقت عن الأضواء، بالاستقرار في لبنان لعدة أسابيع، إلى حين انتهاء مرحلة الاستشفاء النفسي، والتخطيط لمشروعاتها الفنية الجديدة، وعلى رأسها مشروع ألبوم غنائي جديد.

جاء ذلك، بعد ساعات من لقائها بالفنان اللبناني فضل شاكر، على هامش تسجيل وتصوير ديو غنائي يجمعهما مجددًا بعنوان "حدوتة" داخل مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان.

وواجهت شيرين عبد الوهاب قبل 4 أيام، قرار مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، الذي رفض منحها إذنًا يسمح لها بدخول مخيم "عين الحلوة"، مع أن فريقها تقدم بطلب رسمي قبل أيام قليلة.

ودخلت شيرين إلى المخيم والتقت بفضل شاكر، بعد ساعات من الإعلان عن قرار الرفض.

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ووفق وسائل إعلام لبنانية، وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى العاصمة بيروت قبل نحو 9 أيام، كي تلتقي الفنان فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة، لتسجيل وتصوير الأغنية داخل الأستوديو الخاص به في المخيم ذاته، في خطوة فنية تُعيد التعاون فيما بينهما بعد 21 عامًا من تعاونهما في أغنية مشتركة بعنوان "كل عام وأنت حبيبي".