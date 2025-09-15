جون أوليفر يفوز بجائزة "إيمي" بعد سخريته من ترامب وماسك

فاز برنامج "لاست ويك تونايت" مع جون أوليفر بجائزة إيمي لأفضل مسلسل منوعات مكتوب، متفوقًا على برامج مثل "ساترداي نايت لايف".

وقدّم الجائزة جيف بروبست، مقدم برنامج "سرفايفر"، بطريقة فكاهية عبر التفاعل مع صور المرشحين المصنوعة من الورق المقوى، معلنًا فوز أوليفر والفريق.

تفاعل المعجبون على موقع "إكس" مع الفوز وربطوه بالمنافسة المستمرة بين أوليفر ودونالد ترامب. وكتب أحدهم:"فاز برنامج لاست ويك تونايت بجائزة إيمي المستحقة. كالعادة، صفعة صغيرة لترامب المهووس بالعظمة".

ويأتي الفوز بعد مقطع سخر فيه أوليفر من النقاش الحاد بين ترامب وإيلون ماسك، حيث وصف الشجار بأنه مليء بالطاقة والحيوية، مشيرًا إلى المشاريع التجارية الغامضة لكليهما ووقتهما الطويل على الإنترنت.

وأضاف جون أوليفر تعليقًا فكاهيًا حول مواجهة افتراضية بين الشخصيتين على غرار برامج الواقع.

في حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية، تصدر مسلسلا The Studio وThe Penguin قائمة الفائزين، فيما حصل برنامج SNL50: The Anniversary Special على سبع جوائز.

حاليًا، يتصدر The Studio موسم الجوائز بتسع جوائز، يليه The Penguin بثماني جوائز، فيما حصل كل من Severance وAndor وArcane وLove, Death + Robots وThe Traitors على عدد متنوع من الجوائز.