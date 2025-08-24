ألحان لإليسا وفيلم "أوسكار".. كريم عبد الوهاب يكشف لـ"إرم نيوز" أعماله المقبلة

كشف المؤلف الموسيقي والمخرج والسينمائي المصري كريم عبد الوهاب في تصريحات لـ"إرم نيوز" عن آخر أعماله الفنية والتي ستعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم عبد الوهاب، إنه لحن عددًا من أغاني ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا الذي سيطرح خلال الأيام القادمة، كما لحن أغاني للفنان بهاء سلطان والفنان عبد الفتاح الجريني أيضًا، ولحن عددًا من أغاني ألبوم الفنان المصري مصطفى قمر، والذي سيطرح خلال أيام.

وأضاف أنه تولى إعداد الموسيقى التصويرية لفيلم أوسكار عودة الماموث الذي شارك فيه عدد من صناع السينما العالميين وستدور أحداثه حول الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، وتبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية.

وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.

وكشف كريم عبد الوهاب عن واقعة احتيال خلال سفره إلى مدينة الساحل الشمالي بمصر لقضاء الإجازة الصيفية رفقة أسرته، متهمًا إدارة القرية بالاحتيال عليه وعدم تعاونهم معه، كما أنهم تحصلوا منه على مبلغ مالي دون وجه حق.