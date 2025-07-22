بأفلام جديدة.. مهرجان تورنتو السينمائي يحتفل بمرور 50 عاما

أعلن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن انطلاق دورته الخمسين المقررة في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، مبرزًا تشكيلة مميزة من الأفلام التي ستُعرض لأول مرة على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الدورة لتؤكد مكانة المهرجان كإحدى أبرز المحطات السينمائية في أمريكا الشمالية، حيث تضم قائمة العروض الأولى أفلاما من بطولات نجوم عالميين مثل كيانو ريفز، سيدني سويني، أنجلينا جولي، وعزيز أنصاري.

ومن بين الأفلام المنتظرة، يبرز فيلم Good Fortune الذي يجسد فيه كيانو ريفز شخصية ملاك يرشد رجلا يواجه تحديات الحياة، ويلعب عزيز أنصاري دور هذا الرجل، في قصة تمزج بين الدراما والكوميديا.

كما ستعرض سيدني سويني فيلم Christy بدور ملاكمة محترفة، بينما تقدم أنجلينا جولي فيلم Couture بدور مخرجة أفلام تغطي أسبوع الموضة في باريس.

وتشمل أيضا أفلاما أخرى سبق الإعلان عنها مثل Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، وRoofman بطولة تشانينغ تاتوم الذي يلعب دور أب يحاول التصدي للصعوبات عبر الانخراط في عالم السرقة، وفيلم Rental Family مع برندان فريزر، وThe Lost Bus بطولة ماثيو ماكونهي في قصة تستعرض أحداث حريق ضخم في كاليفورنيا عام 2018.

كما ينتظر عشاق السينما عرض أفلام مهمة أخرى منها Nuremberg الذي يشارك في بطولته رامي مالك وراسل كرو، إلى جانب Swiped مع ليلي جيمس، وFranz الفيلم الدرامي الذي يستعرض حياة الكاتب فرانز كافكا.

يُعد مهرجان تورنتو منصة مهمة للكشف عن أبرز الإنتاجات السينمائية التي تتنافس على الجوائز في موسم الخريف، ويشهد كل عام حضورا لافتا من صناع السينما والنجوم العالميين.