مصر.. تشييع جثمان طالب الطب "المشنوق"

شيع أهالي مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية جثمان عمر محمد طلبه، الطالب بكلية الطب الذي أنهى حياته بشنق نفسه بسقف غرفته في المدينة الجامعية، بسبب ضغط المذاكرة.

وقامت أسرته بدفنه بمقابر العائلة بقرية "ميت طريف" الذي عاش وترعرع بها، وسط صدمة ذويه وأهالي القرية، حيث كان يتمتع الطالب بدماثة الخلق والسيرة الطيبة بين أبناء بلدته.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، بعدما أكد الطب الشرعي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الطالب هو من شنق نفسه.

وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على جثة الطالب بمشرحة المستشفى، وأمرت بعمل التحريات لمعرفة سبب إقبال الطالب على إنهاء حياته، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جانبها نعت الجامعة في بيان لها الطالب عمر محمد طلبه، المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري، الذي أنهى حياته في المدينة الجامعية للطلبة بمنطقة بين السرايات، خلال فترة أدائه امتحانات الدور الثاني.

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ولفتت الجامعة أنها "فور اتصال علمها بالواقعة، سارعت إلى إبلاغ الأجهزة المعنية، كما قام رئيس الجامعة على الفور بتكليف نائبه لشؤون التعليم والطلاب بعمل مذكرة تفصيلية حول الواقعة والوقوف على ملابساتها، وقد تم التأشير عليها - بمجرد الانتهاء منها - بإحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري لدى الإدارة المركزية للشؤون القانونية في الجامعة".

وأكدت إدارة الجامعة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع مثل هذه الوقائع، وعلى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية داخل الجامعة أو لدى جهات الاختصاص.

كما أكدت جامعة القاهرة حرصها على تقديم خدمات الدعم النفسي لكل من يحتاج إليها من منسوبي الجامعة، بوجود المراكز الخدمية التي أسست منذ عدة سنوات لهذا الغرض.