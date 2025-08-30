نجوى كرم توجه رسالة مؤثرة إلى أنغام (فيديو)

عبرت المغنية اللبنانية نجوى كرم عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمغنية المصرية أنغام، متنمية لها كذلك "العودة إلى المسرح".

وأكدت الفنانة اللبنانية، في كلمة مصورة، أن أنغام "مطربة من الوزن الثقيل وينعمل لها حساب"، على حد تعبيرها.

وقالت نجوى موجهة رسالتها إلى أنغام: "إن شاء الله ما بتشوف شر، ولا يليق بها سوى العودة إلى المسارح".

وعادت أنغام مؤخراً من ألمانيا بعد خضوعها لعملية جراحية على إثر وعكة صحية ألمت بها تضاعفت آثارها ما استدعى العلاج في الخارج.

ودخلت أنغام إحدى المستشفيات في ألمانيا وأجرت فحوصات طبية وتحاليل وصور أشعة تلاها عملية جراحية حتى تعافت وعادت للبلاد.

ولقيت أنغام ترحاباً كبيراً من جمهورها ومن الوسط الفني والإعلامي في مصر والوطن العربي، حيث تمنى لها الكثيرون الشفاء التام.