كشفت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلل فني خطير في مئات السيارات بعد أكثر من 10 سنوات على تصنيعها.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تعلن عن استدعاء 2765 مركبة من طراز "فورد F-150" موديل عام 2014، بسبب وجود خلل في مستشعر ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى انخفاض سرعة المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من فقدان السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة ملاك تلك السيارات لإصلاح الخلل الذي كشفت عنه، بشكل مجاني عبر الشركات الوكيلة في السعودية للشركة الأم.

ولم يتضح إن كان الخلل الفني في تلك السيارات، تسبب بحوادث لملاكها في السنوات الماضية.

وبات استدعاء السيارات، بغرض إصلاح خلل فني في التصنيع، أمرًا شائعًا في السعودية ودول العالم في السنوات الماضية، لكن قلما تشمل الاستدعاءات طرازات وموديلات مر على تصنيعها سنوات طويلة.