واقعة طريفة.. مديرة مدرسة ترفض ترك مكتبها للمديرة الجديدة (فيديو)

في واقعة طريفة، اضطرّ مسؤولو الأمن في إحدى مدارس الفتيات في الهند إلى اقتحام مكتب مديرة المدرسة لإخراجها منه، بعد أن رفضت منحه للمديرة الجديدة.

وبعد محاولات يائسة في إقناعها، اضطُرّ أفراد الأمن في النهاية إلى حمل المديرة بكرسي "المنصب"، ورميها خارج المكتب.

ووثق مقطع فيديو الحادثة، التي وقعت في مدرسة "بيشوب جونسون" للبنات في ولاية أوتار براديش الهندية.

ويُسمع في الفيديو المتداول صوت المديرة بارول سولومون، وهي تتوسل أفراد الأمن "لا تلمس، لا تلمس"، بعد أن حاولوا سحب هاتفها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أغلقت المديرة الباب بالقفل، لمنع المديرة الجديدة من الدخول واستلام منصبها، فاضطر رجال الأمن للحضور وكسر القفل وإخراجها بالقوة.

وجاء قرار إقالة مديرة المدرسة المعنية من منصبها بعد فتح تحقيق في عمليات احتيال داخل المدرسة، مرتبطة بتسريب ملفات.

وأخيرا، وبعد نجاح أفراد الأمن في إخراج المديرة سولومون من المكتب، جلست المديرة الجديدة، شيرلين ماسي، محلها، وسط تصفيق الموظفين.