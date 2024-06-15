تورط فيها وكيل وزارة.. السعودية تعلن نتائج تحقيق بحادثة انهيار مبنى خلف 7 وفيات

كشفت السلطات السعودية نتائج تحقيقاتها في حادثة انهيار مبنى سكني في حي الفيصلية بمدينة جدة الشهر الماضي، ما تسبب بوفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين، موجهة اتهامات بالرشوة والتزوير لثلاثة مواطنين، من بينهم وكيل وزارة، ووافد يمني.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، إنه تم إيقاف ثلاثة مواطنين ووافد يمني على ذمة القضية، وبينهم موظف في وزارة الثقافة يعمل في منصب وكيل وزارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأفادت "نزاهة" في بيان لها، أنها باشرت إجراءات البحث والتقصي بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة للتحقيق بالحادث.

وأضافت الهيئة الحكومية أن إجراء التحقيقات اللازمة أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن فراس هاني جمال التركي الذي يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، بإيقاف البناء ومراجعة الأمانة.