"فيلسوفة الحب".. العالم يرد الاعتبار إلى سيمون فايل

عندما توفيت في الـ24 من أغسطس 1943، كانت وحيدة ومهملة وتعاني من توابع مرض السل وسوء التغذية والإجهاد نتيجة انخراطها في مقاومة النازية والمظالم بحق العمال والمهمشين.

واحتاج الأمر أكثر من نصف قرن ليرد العالم إليها الاعتبار عبر سلسلة من المؤلفات، التي توالت مؤخرًا، ويعيد اكتشاف قيمة أفكارها باعتبارها "أصغر فيلسوفة" في التاريخ الحديث.

ولدت سيمون فايل في الـ3 من فبراير 1909 في العاصمة الفرنسية باريس لأبوين يهوديين يعتنقان "الفلسفة اللا أدرية"، بمعنى عدم القدرة على إثبات أو نفى حقائق الوجود الكبرى؛ أما شقيقها فهو عالم الرياضيات الشهير أندريه فايل.

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والمدهش أنه بعد عقود من التجاهل، بلغ عدد المقالات والكتب والدراسات حول أفكارها عام 2012 أكثر من 5 آلاف عمل تتركز حول مؤلفاتها مثل "الإلياذة – أو قصيدة القوة"، "تأملات – قضايا الحرية والاضطهاد الاجتماعي"، "التجذر"، "رسالة إلى رجل دين".

وكان للمطابع العربية نصيب في جهود "رد الاعتبار" لتلك الفيلسوفة والكاتبة والناشطة السياسية عبر مقالات ومؤلفات متنوعة صدرت في الآونة الأخيرة.

واللافت أن سيمون فايل أظهرت نبوغًا مدهشًا منذ الصغر حتى أنها أتقنت اللغة اليونانية القديمة وهي بعمر 12 عامًا فقط، كما أظهرت اهتمامًا لافتًا بقضايا الوجود والمصير الإنساني وثنائية القمع والحرية، إلا أن أكثر ما تميزت به كتاباتها المتعمقة عن الحب من منظور فلسفي.

تؤمن فايل بقوة بما أطلقت عليه "الحب الفائق للطبيعة" وتراه القوة الأسمى في الوجود التي يتجسد عبرها الخير في أجمل صوره، وتعرف هذا النوع من الحب بأنه "مشاعر عارمة تتجاوز شروط الآخرين وتسمو عليها وتغمر كل البشر"، كما تنفتح على العالم والكون حتى لو كان الجميع "محض حفنة من الأشرار".

وتعارض في هذا السياق ما تروج له الفلسفة الليبرالية، والكثير من نصائح التنمية البشرية حاليًّا، من أن "الرحلة فردية" ويجب أن تعتمد على نفسك أولًا وأخيرًا وتنسى أن يلعب الآخرون في حياتك دورًا في مداواة جراحك أو مساعدتك على التعافي.

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وبالوقت ذاته، تفند سيمون نظرية الفيلسوف الشهير أفلاطون حول الحب وكيف أن هدفه الأساس هو "التحسن الذاتي واكتساب الفضائل، مثل: العدل والحكمة وضبط النفس والشجاعة والتواضع".

وترى الفيلسوفة سيمون فايل، التي رحلت في ريعان الشباب، أنه ليس شرطًا أن تأتي الراحة بعد انبثاق مشاعر الحب في نفس الإنسان، فهي ليست ضمانة بسعادة أبدية وإنما طاقة من النور تزيل الظلام عن الروح، أما ما يحدث بعد ذلك للفرد فيتوقف على مسؤوليته الشخصية وإرادته الخاصة.