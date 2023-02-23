"الوجه الآخر".. انتشار تعاطي المخدرات بشكل مخيف في أمريكا

من فيلاديلفيا إلى واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك

وصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة عام 2021 إلى 107 آلاف بسبب المخدرات وفقا للإحصائيات الرسمية.

وارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفينيا وحدها لتصل رقما قياسيا عام 2021، حيث توفي 1250 شخصا .

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير مفصل إن عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات في واشنطن قد زاد بنسبة 66% عام 2021 مقارنة بالعامين السابقين.

وقالت السلطات إنها اضطرت لتحذير السكان من تعاطي مخدر الفنتانيل، خاصة بعد أن تبين أن العديد من المدمنيين يشترونه في الشارع أو عبر مواقع الإنترنت أو الأصدقاء.

وتمكن الصحفيون من التقاط صور ومقاطع مريبة للمدمنين في عدد من المدن الأمريكية، وهم يحقنون أنفسهم بالشوارع والحدائق العامة وتحت الجسور.