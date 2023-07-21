هوس منصات التواصل.. خسر بصره لدخول غينيس

ولفت دانيل في حديثه لبي بي سي إلى أنه حاول وضع استراتيجيات للتحدي مثل تقليل "النحيب"، مؤكدا أنه لا يريد أن يمنعه شيء من تحقيق هدفه.

ووفق زعمه وفيديو نشره عبر إنستغرام، نجح النيجيري في الوصول إلى هدفه وتحقيق 100 ساعة من البكاء المستمر.