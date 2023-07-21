هوس منصات التواصل.. خسر بصره لدخول غينيس
أصيب صانع محتوى نيجيري بالعمى خلال محاولته تسجيل رقم قياسي عالمي ضمن هوس بتحقيق الأرقام القياسية والوصول إلى موسوعة غينيس.
وزعم الكوميدي تيمبو دانيل أنه أصيب بعمى مؤقت لمدة 45 دقيقة بعد 6 ساعات من محاولته الأولى تحقيق رقم قياسي عالمي بالبكاء لمدة 100 ساعة متواصلة.
وقال إنه أجبر على إيقاف التحدي الذي بدأ في 9 يوليو / تموز بعد 6 ساعات نتيجة إصابته بالصداع وانتفاخ العينين وتورم الوجه، لكن العارض الأكثر قلقا له هو إصابته بالعمى المؤقت.
ولفت دانيل في حديثه لبي بي سي إلى أنه حاول وضع استراتيجيات للتحدي مثل تقليل "النحيب"، مؤكدا أنه لا يريد أن يمنعه شيء من تحقيق هدفه.
ووفق زعمه وفيديو نشره عبر إنستغرام، نجح النيجيري في الوصول إلى هدفه وتحقيق 100 ساعة من البكاء المستمر.
ورغم محاولاته لتحقيق الرقم القياسي لم يقم بالتواصل مع موسوعة غينيس التي أكدت عدم اهتمامها بمراقبة مثل هذا الأمر وتسجيله في الموسوعة.
ولاقت محاولة النيجيري رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محاولته عناوين الأخبار.