سكان الضاحية الجنوبية "يفضحون" لصوصا سرقوا منازل النازحين (صور)

اضطر سكان الضاحية الجنوبية في بيروت إلى معاقبة عدد من الشبان الذين تبين أنهم أقدموا على سرقة منازل النازحين.

وبحسب المواقع المحلية اللبنانية، اكتشف شباب يسكنون في منطقة الكفاءات، مجموعة من اللصوص، الذين خططوا لسرقة منازل عائلات نزحوا من الضاحية إثر القصف الإسرائيلي.

وبعد القبض على اللصوص، حرص سكان المنطقة على فضح جرائمهم أمام الجميع، من خلال تعليقهم وربطهم على أعمدة الكهرباء، فيما وضعوا عليهم لافتات حملت عبارة "حرامي".

وانتشرت صور اللصوص كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرضوا لانتقادات لاذعة من المعلقين، الذين استغربوا من عمليات السرقة في ظل الأحداث الصعبة التي يمر بها سكان لبنان حاليا.

في المقابل، انتقد آخرون الأسلوب الذي استخدمه سكان المنطقة، مشيرين إلى أنه كان من الأجدر بهم تقديم اللصوص للشرطة، على أن يتم محاسبتهم وفق القانون.