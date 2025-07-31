آخرهم وفاء عامر.. نجوم في مرمى الجدل بسبب "البلوغرز"

تشهد الساحة الفنية العربية مؤخرا موجة من الجدل المتصاعد، بسبب تفاعل عدد من نجوم الفن مع صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي تسبب في جرّ بعضهم إلى أزمات قانونية وإعلامية حادة.

وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر أحدث الأسماء التي طالتها هذه العاصفة، بعد انتشار مزاعم كاذبة عن تورطها في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

وفي أول تعليق مطوّل لها، نفت وفاء عامر تلك الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها ضحية "حملة ظالمة ومقصودة" شنّتها فتاة تُدعى مروة، صاحبة حساب يحمل اسم "ابنة الرئيس حسني مبارك". وأعلنت الفنانة عزمها على الرد عبر المسار القانوني، قائلة: "أنا ماشية بالقانون، وكل إساءة هرد عليها بالإجراءات القانونية.. باحترم الدولة والقضاء، وحقي هاخده إن شاء الله".

كما أعلنت انسحابها النهائي من "تيك توك"، موضحة: "مش داخلة التيك توك تاني خلاص.. خليه لأصحابه.. أنا مش بتاعة لايفات، كنت بطلع علشان حالات إنسانية بس".

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وفي السياق ذاته، تواجه الفنانة مها أحمد موجة من الانتقادات منذ عودتها إلى الأضواء عبر "تيك توك"، الذي اتخذته كمصدر دخل بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية. وتعرضت لهجوم واسع بسبب أسلوبها في الرد على المتابعين، الذي اعتبره البعض حادا وغير لائق.

ومن بين الأسماء التي أثارت الجدل على مواقع التواصل، البلوغر الأردنية "سوزي"، التي ظهرت إلى جانب الفنانة هنا الزاهد خلال العرض الخاص لفيلم "الشاطر" في مقطع مرِح على تيك توك، أعقبه تداول واسع وردود فعل متباينة، خاصة بعد أن أعادت هنا الزاهد نشر فيديو مشابه؛ ما أثار التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وامتد الجدل ليشمل الفنانة هدى المفتي، التي ظهرت في أكثر من مناسبة برفقة سوزي، خاصة خلال تصوير مسلسل "80 باكو" الذي عُرض في رمضان 2025. ورأى البعض أن هدى تحاول استثمار شعبية البلوجر الأردنية للترويج للمسلسل، رغم ما حققه من نجاح.

لكن هدى ردّت على الانتقادات بنشر صورة لهما على إنستغرام وعلّقت: "قلبي يا قلبي"، فيما ظهرت سوزي في مقطع آخر تؤكد صداقتهما: "دي صاحبتي الجديدة والبيست فريند، ليس لدينا أصحاب آخرين".

كما ظهرت هدى لاحقا في فيديو مشترك مع الفنان أحمد مالك، يقلدان فيه مشهدا شهيرا لسوزي؛ ما عزز من مؤشرات الصداقة والتفاعل بين الطرفين على المنصات الاجتماعية.

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وفي ظل تزايد حضور "التيك توكرز" و"البلوغرز" في الوسط الفني، أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، فرض غرامة مالية على أي منتج يضمهم إلى الأعمال الفنية دون ترخيص مسبق من النقابة.

وأكد زكي أن القرار يأتي حفاظا على احترام قواعد المهنة، موضحا: "الفنانون أفنوا حياتهم في دراسة وتطوير مهنتهم، ولا يجوز التفريط في مكانتهم لصالح من لم يمروا بهذه الرحلة المهنية".

وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين من يراه خطوة ضرورية لحماية الفن من الفوضى، وآخرين يرونه تقييدا للتجديد والانفتاح على أدوات العصر ومنصاته.