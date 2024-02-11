أول ظهور لجيسي عبدو ومفيد الرفاعي بعد تأكيد زواجهما (صور)

يُذكر أنه تم تداول أنباء عن ارتباط جيسي ومفيد، بعد غزل كتبته في عيد ميلاده، ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يخمنون ارتباطهما، إلا أن الثنائي لم يعلقا.