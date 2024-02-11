أول ظهور لجيسي عبدو ومفيد الرفاعي بعد تأكيد زواجهما (صور)
شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو مجموعة صور وفيديوهات تجمعها بزوجها المنتج مفيد الرفاعي، عبر حسابها على إنستغرام.
وتظهر جيسي وزوجها في حفل للفنانة نانسي عجرم بلبنان.
ويعد هذا الظهور الأول للفنانة اللبنانية برفقة زوجها بعد تأكيد نبأ زواجهما.
وأشارت أن زواجهما تم منذ فترة، لكنها تفضل عدم الحديث عن حياتها الشخصية عبر الإعلام، بحسب قولها.
وأكدت أن زواجها لم يكن سرا، وأن المقربين منها يعلمون به، لافتة أنها نشرت منذ فترة صورة له تهنئه بعيد ميلاده فانتشرت شائعات كثيرة.
يُذكر أنه تم تداول أنباء عن ارتباط جيسي ومفيد، بعد غزل كتبته في عيد ميلاده، ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يخمنون ارتباطهما، إلا أن الثنائي لم يعلقا.