شارك زاكاري بيم ويليامز، نجل الممثل الأمريكي الراحل روبن ويليامز، منشورا عبر حسابه في إنستغرام، تزامنا مع الذكرى العاشرة لرحيل والده.

وبدأ ويليامز منشوره، بالقول "أبي، من الصعب التصديق أن 10 سنوات مرت"، مرفقا المنشور بصورة قديمة لوالده.

وأضاف أنه كان يقضي يومه في التفكير في "الحب الهائل" الذي قدمه روبن ويليامز، متابعا "اليوم، أفكر في الحب الهائل الذي شاركته معنا جميعًا - عائلتك وأصدقاؤك وكل شخص قابلته".

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وأنهى ويليامز رسالته بالتأكيد على أنه "يتبع أثره" "أنت تواصل إلهامي كل يوم لفعل كل ما بوسعي للمساعدة على خلق عالم أكثر ارتباطًا وحبًا لعائلتنا". "أحبك إلى الأبد".

وأقدم الممثل والكوميدي الحائز على جائزة الأوسكار، روبن ويليامز، على الانتحار في أغسطس/آب من عام 2014، عن عمر ناهز 63 عاما.

وأثارت حادثة انتحار الكوميدي البارز "شنقا"، والذي عانى من اكتئاب قبيل إنهاء حياته، إثر إصابته بمرض باركنسون، صدمة حول العالم، خصوصا وأن الابتسامة والإيجابية كانت تعلو وجهه دائما.