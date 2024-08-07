لجأت سيدة بحرينية، إلى القضاء، لإجبار مستشفى ولدت فيه طفلاً قبل نحو عشرين عامًا، على كشف مصير أخيه التوأم الذي لم تتسلمه حينها على حد زعمها.

وتدعي الأم أنها ولدت توأمين في مستشفى السلمانية الحكومية في المنامة عام 2003، لكنها لم تتسلم سوى طفل واحد في تلك الليلة، ولا تعرف مصير التوأم الثاني.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن محكمة الاستئناف العليا رفضت دعوى الأم ضد مستشفى السلمانية لعدم وجود ملف طبي ورقي أو إلكتروني للمدعية، فضلًا عن كونها الملزمة بإثبات دعواها، ولم تقدم أي دليل على أنها كانت تحمل في توأمين عند وضع حملها.

وأضافت المحكمة أنها رفضت الدعوى أيضاً، بسبب مرور أكثر من 20 عامًا على واقعة الولادة، دون أن تقوم بمراجعة المجمع الطبي بشأن حالة الولادة، ودون أن تتقدم بشكوى أو طلب بشأن ما تدعيه.

وأوضحت المحكمة أن تقديم المدعية لشهادة ميلاد ابنها الحالي، والمبين بها أن مكان الميلاد هو مجمع السلمانية الطبي، لا يثبت ولادتها لمولود آخر.

وبناءً على هذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.

وهذه ثاني محاولة قضائية للأم بهدف إلزام المجمع الطبي بتقديم تقرير عن حالة الولادة التي حدثت قبل 20 عامًا، واستصدار شهادة ميلاد للولد المفقود أو شهادة وفاة حسب التقرير الطبي.

وسبق أن قضت محكمة أول درجة في وقتٍ سابق، بعدم قبول الدعوى التي تزعم فيها الأم أنها توجّهت إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة مبكرة عام 2003، وأن الطفل الأول خرج ولا تعرف مصيره حتى الآن، بينما خرج الطفل الثاني سليمًا وهو حيٌ يُرزق.