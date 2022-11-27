كيف ترتبط الفنون بكرة القدم؟

منذ قديم الزمان اهتم الإغريق بالرياضة والشعر، فكان كلاهما يتسق في نفس المضمار خلال الألعاب الشعبية والألعاب الأولمبية.

كما تغنى الشعراء بكبار الرياضيين، وقدموا الشعر مع المعزوفات الموسيقية، بمصاحبة خلفيات عرض رياضية.

عقول

سعى الإغريق بشكل جدي للكمال ما بين العقل والجسد، فاهتموا برحابة العقل وتطوير مقدراته، كما اهتموا بالرياضة بكافة أشكالها، ولطالما اقترنت عندهم بالموسيقى والغناء والشعر، فكانت ألعاب القوى من أبرز الألعاب الرياضية عندهم.

وكانت لجنة تنظيم البطولة تطلب من الشعراء والفنانين إنتاج الأغاني التي تدعم اللاعبين خلال البطولات.

وقد كتبت أعظم قصائد النصر من قبل الشعراء، احتفاء بالأبطال الرياضيين، إذ كان الفنانون والشعراء يجتمعون في أكشاك حول الملاعب الرياضية، ويستلهمون من حركات الأبطال، الصور الفنية ويترجمونها لأعمال فنية وشعرية، ولقد درج في العالم اليوناني القديم أن تجتمع أفضل العقول من الدولة في مكان واحد، لتبادل الخبرات والآراء والمهارات.