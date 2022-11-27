كيف ترتبط الفنون بكرة القدم؟
منذ قديم الزمان اهتم الإغريق بالرياضة والشعر، فكان كلاهما يتسق في نفس المضمار خلال الألعاب الشعبية والألعاب الأولمبية.
كما تغنى الشعراء بكبار الرياضيين، وقدموا الشعر مع المعزوفات الموسيقية، بمصاحبة خلفيات عرض رياضية.
عقول
سعى الإغريق بشكل جدي للكمال ما بين العقل والجسد، فاهتموا برحابة العقل وتطوير مقدراته، كما اهتموا بالرياضة بكافة أشكالها، ولطالما اقترنت عندهم بالموسيقى والغناء والشعر، فكانت ألعاب القوى من أبرز الألعاب الرياضية عندهم.
وكانت لجنة تنظيم البطولة تطلب من الشعراء والفنانين إنتاج الأغاني التي تدعم اللاعبين خلال البطولات.
وقد كتبت أعظم قصائد النصر من قبل الشعراء، احتفاء بالأبطال الرياضيين، إذ كان الفنانون والشعراء يجتمعون في أكشاك حول الملاعب الرياضية، ويستلهمون من حركات الأبطال، الصور الفنية ويترجمونها لأعمال فنية وشعرية، ولقد درج في العالم اليوناني القديم أن تجتمع أفضل العقول من الدولة في مكان واحد، لتبادل الخبرات والآراء والمهارات.
ذائقة
لطالما كان جمهور الرياضة ذواقا في الفن، ولا يتقبل أن يدخل لحيز الحياة الشعري ما هو رديء، مثلما يرفضه تماما في الجانب الرياضي، فما حدث العام 384 قبل الميلاد، مع الطاغية ديونيسيوس، وهو إله الخمر عند الإغريق، يؤكد على ارتباط الذائقة الفنية بالرياضية، إذا أحضر الطاغية ممثلين إلى الألعاب الرياضية ، لتلاوة أشعاره، ولم يكن الأمر جيدا فذهب الحشد الغاضب من الجمهور إلى خيمته، وضربوه وأضرموا النار فيها.
يا رياضة.. أنتِ العدل
وجاءت نهاية القرن التاسع عشر لتشهد إعادة المؤرخ الفرنسي بيير دي كوبرتان للألعاب الأولمبية، حيث كان شديد الإعجاب بسلوك الإغريق نحو ذلك، وقد صمم رموزها وعلمها.
وفي دورة ألعاب ستوكهولم في السويد، العام 1912، تم إدراج الموسيقى والرسم المعماري والشعر - الغنائي والملحمي - في القائمة الأولمبية، حتى أن كوبرتان أدخل قصيدته الخاصة بعنوان "قصيدة للرياضة" التي فازت بالميدالية الذهبية في ذلك العام، فكتب فيها:
"أيتها الرياضة، أنت جميلة.. يا رياضة، أنت العدل.. يا رياضة، أنت السعادة. يرتجف الجسد في النعيم عند سماع دعوتك".
وكتب أيضا: "إنها أشياء ملهمة للغاية، أن تتخيل الرياضيين على أطراف مقاعدهم".
وتراجع دور الشعر في الألعاب الأوليمبية بعدما صارت القدرة على ترجمته صعبة؛ بسبب توافد القصائد من مختلف دول العالم، للمشاركة في هذا الحفل العالمي الحاشد.
حماسة ولهيب
لكن يعود الفن ليكون واجهة للرياضة خلال الدوريات العالمية السابقة، فدرجت خلال بطولات كأس العالم السابقة فكرة إطلاق أغنية خاصة بالمونديال العالمي، تتخذها "فيفا" للتسويق للبطولة قبل وخلال انطلاقها.
وهذه الأغنية تتحول فيما بعد، إلى لغة واحدة يسمعها ويرددها جميع سكان العالم من أقصاه حتى أدناه، كما أن هذه الأغاني تسهم في إلهاب حماس الجمهور، وتزيد من إقبال من لا يهتمون بكرة القدم للاندماج مع الركب العالمي.
"ترند"
ومع التطور التكنولوجي، زاد اهتمام الناس بكرة القدم، وصارت إمكانية متابعة اللقاءات أسهل من خلال المواقع الإلكترونية التي تبث اللقاءات بشكل مجاني.
كما أصبحت إمكانية انتشار فكرة المونديال العالمي أسهل بين الجمهور، وأسهم في ذلك تواجد المواقع الإلكترونية التي تسمح بانتشار الأغنية من خلال وسوم مختلفة، وأدوات تقنية سهلة، تتيح للجمهور تسجيل الفيديو بحركاتهم الخاصة مع أغنية المونديال التي تطلقها اللجنة المنظمة له.
وبالرغم من الانتقادات التي طالت أغنية "سلام سلام" التي أطلقتها اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، وغنتها المغنية اللبنانية ميريام فارس، إلا أن الأغنية صعدت لمرحلة الترند على موقع "تيك توك"، وانتشرت بين الشباب.
ومن الأغاني التي انتشرت خلال إطلاق البطولات العالمية السابقة، أغنية الفنان العالمي ريكي مارتن "غو غو" التي صاحبت انطلاق كأس العالم في فرنسا 1998.
وامتدت بشكل جنوني أغنية المطربة العالمية شاكيرا "واكا واكا"، والتي أطلقتها تزامنناً مع انطلاق مونديال جنوب أفريقيا 2010.
عمل جماعي
إن الحماسة التي تنقسم بين لعب الرياضة والفن، تجعل من الصوت الإنساني عقلا وجسدا؛ إذ تنمو قيمة الرياضة في جسد متفعل، عبر حركاته وأصواته وطاقته، وفي عضلات بارزة ودم ساخن، يسعى على الدوم لإثبات جدارته بالفوز.
وينمو الفن في عقل متأمل وذهن متقد، وروح تسعى دوما للجمال، وتمارسه بشكل فردي أو جماعي، وميزة الفن والرياضة، أنهما يقومان على الفعل الجماعي، وهو ما يجعل من اللحظة أكثر قيمة ومتعة.
أغان عربية اقترنت بالرياضة
ولطالما اقترن الشعر الغنائي في الوطن العربي بإنجازات المنتخبات والأندية العربية، خلال المنافسات المحلية أو الدولية، فبرزت في ثمانينيات القرن الماضي أغنية "المصريين أهما" التي ألفها الشاعر المصري صلاح جاهين، وغنتها المطربة ياسمين الخيام.
وقد اقترنت هذه الأغنية الثورية بتاريخ حافل للمنتخب المصري لكرة القدم، والأندية المصرية كالأهلي والزمالك، حيث زادت من تضامن الجمهور مع اللاعبين، وأسهمت في شد أزرهم.
ولمعت في الوطن العربي أيضاً، أغنية "نادي الوحدات" النادي الرياضي الأردني، الذي يعتبر أحد قطبي الأندية الأردنية.
وظهرت في السعودية أغنية "يا ناس الأخضر" من كلمات بدر بن عبد المحسن، وغناء طلال مداح، أما في الإمارات فانتشرت أغنية الكورال "منصور يا منتخبنا" من كلمات الشاعر علي الخوار، وفي قطر، ظهرت أغنية "حيو فريقي" التي كتبها الشاعر عايض بن غيدة.