كنزي مدبولي تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل أزمتها مع حقن الفيلر

تعرضت البلوغر والكاتبة المصرية كنزي مدبولي لأزمة صحية خطيرة كادت أن تفقد بسببها بصرها، إثر خطأ طبي أثناء خضوعها لحقن تجميلية في الأنف داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة، وذلك بحسب تصريحاتها الخاصة لموقع "إرم نيوز".

وفي أول تعليق لها على الواقعة، كشفت كنزي تفاصيل ما حدث معها، موضحة أن المركز الذي أجرت فيه الحقن مرخّص وذو سمعة واسعة، إلا أن خطأً طبيًا أثناء عملية الحقن أدى إلى انسداد أحد الشرايين، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، وكاد أن يُفقدها البصر لولا تدخل طبي عاجل.



وأوضحت كنزي أنها توجهت في بادئ الأمر لإجراء تحميل لبشرتها، لكن الطبيبة أقنعتها بعمل حقن فيلر بفمها وأنفها في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنها شعرت بألم شديد وقت حقن الأنف.

وأضافت إلى أن الطبيبة لم تخبرها بتعليمات ما بعد الحقن وهذا ما أثار دهشتها، مبينة أن حالتها الصحية بدأت تدهور في اليوم التالي.

وواصلت أن الطبيبة حقنت شريان الدم بأنفها عن طريق الخطأ ما سبب انسداده، ما كاد يتسبب بفقدانها البصر، لكن العناية الإلهية أنقذتها.

واستكملت أنها توجهت إلى طبيب آخر لعلاجها، وأنها ستحتاج لعمل جلسات مكثفة لمدة شهر حتى تتمكن من إذابة الفيلر وعلاج الندبات التي سببها لها الحقن.

وعن الإجراء الطبي أكدت البلوغر المصرية أن محامي عائلتها تواصل مع مركز التجميل لاتخاذ الإجراءات القانونية دون حدوث ضرر للمركز نفسه، معلقة بالقول " لا أرغب في ظلم أحد بسبب خطأ فردي.. فقط أريد تعهد الطبيبة بعدم عمل حقن فيلر لآخرين".













