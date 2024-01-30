تايلور سويفت..."سلاح" بايدن في معركته الانتخابية مع ترامب
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على أيقونة البوب الأمريكية تايلور سويفت، التي قالت إنها أصبحت جزءا من استراتيجية حملة الرئيس جو بايدن للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن سويفت دخلت مؤخرًا في علاقة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مع أحد نجوم كرة القدم الأمريكية؛ مما يسمح لها بالعمل "كسفيرة" للديمقراطيين بين أحد مكونات الناخبين الأمريكيين، وهو عادة ما يكون من اختصاص الحزب الجمهوري.
وأضافت أن المتعاونين مع بايدن يُسرّعون الجهود لمواجهة صعود الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبدو أنه يبحر بالفعل نحو فوز لا منازع فيه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حسبما نقلت عن الصحيفة وكالة "نوفا" الإيطالية.
وأشارت إلى أن حملة بايدن تعتزم تركيز استراتيجيتها الاتصالية على الهجمات ضد ترامب، والاستفادة أيضا من المشاكل القضائية العديدة التي يواجهها الرئيس السابق.
وذكرت أن حملة بايدن الانتخابية تضع لأجل ذلك قائمة من الوجوه المعروفة من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سويفت.
وبينت أنه سيكون هدف حملة بايدن أن يصعد الرئيس على خشبة المسرح في إحدى حفلات الجولة التي ستقيمها سويفت في الولايات المتحدة الخريف المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة.
ولفتت الصحيفة إلى "نظريات مؤامرة" انتشرت في الأسابيع الأخيرة بين وسائل الإعلام والناخبين المحافظين، والتي تفيد بأن الديمقراطيين قاموا بتجنيد أيقونة موسيقى البوب الأمريكية كجزء من "عملية نفسية" تهدف إلى التأثير على الناخبين الشباب قبل الانتخابات الرئاسية.
وتابعت "نيويورك تايمز"، أن هذه النظريات غذاها "الإعلان الأخير عن الشراكة بين سويفت والمنظمة التقدمية Vote.org لتعزيز تسجيل الشباب قبل الانتخابات، والتي تم تقديمها من قبل الطرف المهتم على أنها مبادرة غير حزبية على الإطلاق".
وأشارت إلى أن منشورا واحدا لديها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن لديها 279 مليون متابع على "إنستغرام"، أقنع نحو 35 ألف شخص بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي. العام الماضي.
وأوضحت أن من بين أكثر المؤيدين حماسة لمشاركة سويفت في الحملة الرئاسية الديمقراطية هو حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الذي يعتقد الكثيرون أنه قد يحل محل بايدن بشكل مفاجئ باعتباره المرشح الديمقراطي المقبل للبيت الأبيض، أو يتولى هذا الدور في الانتخابات الرئاسية اللاحقة.