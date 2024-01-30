تايلور سويفت..."سلاح" بايدن في معركته الانتخابية مع ترامب

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على أيقونة البوب الأمريكية تايلور سويفت، التي قالت إنها أصبحت جزءا من استراتيجية حملة الرئيس جو بايدن للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن سويفت دخلت مؤخرًا في علاقة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مع أحد نجوم كرة القدم الأمريكية؛ مما يسمح لها بالعمل "كسفيرة" للديمقراطيين بين أحد مكونات الناخبين الأمريكيين، وهو عادة ما يكون من اختصاص الحزب الجمهوري.

وأضافت أن المتعاونين مع بايدن يُسرّعون الجهود لمواجهة صعود الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبدو أنه يبحر بالفعل نحو فوز لا منازع فيه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حسبما نقلت عن الصحيفة وكالة "نوفا" الإيطالية.