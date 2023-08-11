من بينهم امرأة.. ضبط شبكة دولية للاتجار بالأعضاء في تونس

أعلنت تونس ضبط شبكة دولية للاتجار بالأعضاء في مدينة القصرين، الواقعة في الوسط الغربي التونسي، وتبعد 290 كلم عن العاصمة.

وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في مدينة القصرين بحبس أفراد الشبكة، المكونة من 5 أشخاص، من بينهم امرأة.

وقال وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة صالح الدين الراشدي، لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بأفراد الشبكة، بعد اتهامهم بـ" تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء".

وأوضح، وفقًا لوسائل إعلام محلية، أن الشبكة يرأسها شخص يحمل الجنسيتين التركية والسورية، وتضم أفرادًا غير الذين جرى التحفظ عليهم، حيثُ تم إدراجهم بالتفتيش.

وأشار الراشدي إلى أن الشبكة تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار تونسي، بعد تسفير الأشخاص إلى تركيا، حيث يقع مكان استئصال الأعضاء التي يراد الاتجار بها.