حقائق "مدهشة" عن جسم الرجل

يختلف الرجال عن النساء بيولوجيُا بنواح عديدة، وفي تقرير لمجلة "ذا ليست" طرح الخبراء بعض الحقائق المدهشة عن جسم الرجل، والتي قد لا يعرفها كثيرون:

إفراز هرمون الحليب

إن كنت تظن أن إفراز الحليب مقتصر على النساء بعد الولادة، فأنت مخطئ!

قال طبيب الرضاعة الطبيعية الدكتور جاك نيومان لمجلة Scientific American، إن جسم الرجل قد يفرز الحليب أيضا، لكن بطريقة أكثر تعقيدا.

فوفقا لنيومان يمكن أن يفرز ثديا الرجل الحليب في حال ارتفعت نسبة البرولاكتين في جسمه، وهو الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب.

لكن يؤكد نيومان أن هذه الحالة لا تعتبر طبيعية، بل هي دليل على قصور في الغدة التناسلية وانخفاض في إنتاج هرمون التستوستيرون.

وفي أبحاث سابقة، لاحظ العلماء أن بعض الذكور من الثديات يرضعون أطفالهم، خاصة خفافيش "الداياك فروت" في جنوب شرق آسيا.