هددت الراقصة المصرية لوسي، بـ"فضح" الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات على خلفية رأي قدمه الجندي بخصوص مهنة الرقص.

وكانت لوسي قالت في بودكاست "عندي سؤال" على قناة "المشهد" إن "الرقص ليس حراماً، وربي اختار لي هذا الطريق لأمشي فيه، وهذه إرادة ربنا والإنسان مسيّر وليس مخيرا".

لكن الداعية الجندي قال في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة" DMC"، المحلية: "أنا بتكلم عن راقصة طالعة بتتكلم نيابة عن الله، وبتقول ربنا هو اللي عايزني أكون راقصة، وهو اللي اختار لي ذلك".

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وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر :"إنما لا تتكلم باسم الدين، إذا بُليتم فاستتروا، ما لكم لا ترجون لله وقارًا، الكارثة إنها عدت الشيطان، الشيطان بيقول إن ذلك إغواء، لكن هي بتقول ذلك رزق، ذلك فن، ذلك فضيلة، دي كارثة".

وعلى إثر رد الجندي عبرت لوسي عن غضبها من كلام الشيخ وقالت إن "الله كتب علينا جميعًا ما نفعله، وهو أمر لا يخصني ولا أعلم لماذا يتدخل هو في حياتي".

وأضافت: "أنت من تكون أصلا؟. اسكت لأن عندي بلاوي لك ستجعلني أكشف ما لا يعجبك".