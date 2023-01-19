نعي واسع للكوميدي الشهير "عزيز القزم"

وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات تداولت خبر الوفاة أن "سبب وفاة عزيز هو تدهور حالته الصحية، حيث إنه كان يعاني من أمراض متعلقة بالنمو منذ ولادته في منتصف تسعينيات القرن الماضي".

وعانى المشهور الذي وُلد في المملكة العربية السعودية من أمراض مثل مرض هرموني أثر على نموه وضمور في العضلات وهي متلازمة له منذُ ولادته.