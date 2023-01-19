نعي واسع للكوميدي الشهير "عزيز القزم"
نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المشهور الكوميدي الشاب عزيز الأحمد، الذي توفي اليوم الخميس بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 27 عاماً.
ودشَن المدونون وسماً حمل اسم المشهور الشاب نعوه من خلاله بعبارات مؤثرة، أبدوا فيها حزنهم على وفاة المشهور الذي عُرف بأدائه للمقاطع الكوميدية وظهوره برفقة مشاهير عرب وأجانب.
وتصدَرت صور عزيز الذي اشتُهر بـ"عزيز القزم" مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأكيد يزن الأسمر وهو مشهور كان يرافق عزيز بشكل دائم، خبر الوفاة بصورة من داخل المستشفى.
وقال المدوِن سعد: "من ألطف وأجمل الشخصيات الكوميدية في السوشال ميديا الذي رسم الابتسامة والضحكة على وجوهنا في حساب يزن الأسمر وعزيز".
وأبدى المدوِن علي تأثره بوفاة المشهور الشاب، حيث قال: "وفاة اليوتيوبر وكوميدي السناب شات "#عزيز_الأحمد عن عمر ناهز 27 عاماً لا حول ولا قوة إلا بالله أسال الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون".
وأعاد مدوِن يُدعى عمر المونديالي نشر صورة المشهور الأخيرة المتداولة من داخل المستشفى، ونعاه قائلاً "#عزيز_في_ذمه_لله .. الذي رسم الابتسامة والضحكة على وجوهنا في حساب يزن الأسمر وعزيز".
وعبَر المدوِن بدر بن نافل عن حزنه لوفاة المشهور عزيز، وقال في مقطع فيديو إن خبر وفاة عزيز أفجعه، لافتاً بأن "المشهور من أصول سورية ومولود في المملكة العربية السعودية، وأنه شكَل ثنائيا رائعا مع المشهور يزن الأسمر وأمتع متابعيه بمقاطعه التي كانت تحظى بملايين المتابعات".
ونشر يزن عبر حساب "يزن الأسمر وعزيز" على "أنستغرام" و "سناب شات" صور ومقاطع فيديو سابقة للمشهور الراحل، مطالباً المتابعين بالدعاء له بالرحمة.
وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات تداولت خبر الوفاة أن "سبب وفاة عزيز هو تدهور حالته الصحية، حيث إنه كان يعاني من أمراض متعلقة بالنمو منذ ولادته في منتصف تسعينيات القرن الماضي".
وعانى المشهور الذي وُلد في المملكة العربية السعودية من أمراض مثل مرض هرموني أثر على نموه وضمور في العضلات وهي متلازمة له منذُ ولادته.