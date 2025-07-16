في اليوم العالمي للأفاعي.. 6 خرافات عن هذه الزواحف لا تصدقها

يُحتفل باليوم العالمي للأفاعي في 16 يوليو من كل عام، لتسليط الضوء على أهميتها في البيئة، ولكشف حقيقة الكثير من الخرافات التي لطالما أحاطت بها عبر التاريخ.

وبحسب موقع "ميوزيم فكتوريا" المهتم بالعلوم، فإن هذه الزواحف المثيرة للجدل كثيرًا ما تفهم بشكل خاطىء، مما أدى إلى انتشار أساطير عنها لا أساس لها من الصحة.

إليكم أبرز 6 خرافات شائعة عن الأفاعي وحقيقتها:

1. وعاء الحليب يجذب الأفاعي

يُعتقد أن هذه الخرافة نشأت بسبب "أفعى الحليب" التي شوهدت تدخل الحظائر. واعتقد الناس أنها تشرب من ضرع الأبقار، لكن الحقيقة أن الأفاعي لا تستطيع هضم الحليب، ولا تبحث عنه، بل تدخل الحظائر بحثًا عن الفئران.

2. رأس الأفعى يبقى حيًّا حتى بعد قطعه

رُوّجت هذه الأسطورة في أرياف أستراليا، ويُعتقد أن رأس الأفعى المقطوع يبقى حيًّا. في الواقع، ما يحدث هو مجرد تقلصات عصبية، ولا يوجد وعي أو حياة حقيقية بعد قطع الرأس.

أخبار ذات علاقة مع اقتراب اليوم العالمي للأفاعي.. أغرب 5 قدرات للزواحف الغامضة

3. الأفعى الأم تبتلع صغارها لحمايتهم

بعض أنواع الضفادع والأسماك تفعل ذلك، لكن الأفاعي لا تفعلها. أي أفعى تبتلع صغارها ستبدأ بهضمهم فورًا.

4. الأفاعي تسير دائمًا في أزواج

هذا غير صحيح، فالأفاعي كائنات منعزلة ولا تلتقي عادة إلا للتزاوج، وإن اجتمعت، قد تفترس الأكبر حجمًا الأصغر منها.

5. إذا قتلت أفعى، سينتقم منك شريكها

لا تمتلك الأفاعي ذكاء اجتماعيًّا أو ذاكرة لتذكر من قتل شريكتها، فهي لا تعرف الانتقام.

6. الأفاعي صمّاء

رغم عدم وجود طبلة أذن، إلا أن الأفاعي تمتلك أذنًا داخلية تلتقط الاهتزازات والأصوات منخفضة التردد. هي لا تسمع مثل البشر، لكنها ليست صمّاء.







