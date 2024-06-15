بالزغاريد.. حاجات مصريات يعبرن عن فرحتهن بالوصول إلى عرفات (فيديو)

عبرت حاجات مصريات عن فرحتهن في أثناء وصولهن إلى صعيد عرفات، إذ أعربن عن سعادتهن ببلوغ الركن الأكبر في الحج، من خلال إطلاق الزغاريد ومعانقة بعضهن بعض.

وتداولت صفحات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الحاجات وهن يزغردن في أثناء وصولهن إلى جبل عرفات.

وتباينت الآراء حول ردة فعل الحاجات، إذ عدّت بعض الآراء أن هذا الفعل لا يليق في مناسك الحج، بينما عدّه كثيرٌ تعبيرًا عن السعادة التي تغمرهن لأدائهن فريضة الحج.

وعلق حساب عبر منصة "إكس" على الفيديو، متسائلًا "هل الزمان والمكان مناسبان للزغردة، يوم عظيم ومكان مقدس يجب الاجتهاد والانصراف فيه للذكر والدعاء والتوسل لله تعالى بمغفرة الذنوب والقبول وتطبيق سنة نبينا عليه الصلاة والسلام والاقتداء بما عمل، إذ قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم"، وختم تدوينته بالقول "اللهم اصلح أحوالنا جميعًا".

في المقابل قال أحد النشطاء، "يا إخوان لا أحد يلومهن تخيلو يقعدن يجمعن فلوس طول عمرهن علشان حلم حياتهن يتحقق، احمدو الله على النعمة"، وفق تعبيره.