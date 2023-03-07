قطار يخرج عن مساره في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

خرج قطار في مصر عن مساره واصطدم بالرصيف اليوم الثلاثاء، داخل محطة قطارات قليوب، قادمًا من محطة رمسيس متجها نحو منوف، وسط أنباء عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، حسب وزارة الصحة.

وقالت محافظة القليوبية المصرية، في بيان، إن قطار منوف خرج عن القضبان واصطدم في الرصيف، وانتقلت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.