قطار يخرج عن مساره في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)
خرج قطار في مصر عن مساره واصطدم بالرصيف اليوم الثلاثاء، داخل محطة قطارات قليوب، قادمًا من محطة رمسيس متجها نحو منوف، وسط أنباء عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، حسب وزارة الصحة.
وقالت محافظة القليوبية المصرية، في بيان، إن قطار منوف خرج عن القضبان واصطدم في الرصيف، وانتقلت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وأمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق في الواقعة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود 16 مصابا.
وأشار إلى أن من بين المصابين 3 أشخاص تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ في مستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، بينما يتلقى باقي المصابين الخدمة في المستشفى نفسه، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة.