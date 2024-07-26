قالت الفنانة المصرية أمينة خليل إنه في حال فرض عليها الاختيار بين شريك الحياة وبين الفن، فإنها ستختار الفن.

جاء ذلك في حوار مع أمينة خليل أجرته الإعلامية إنجي علي، مقدمة برنامج (أسرار النجوم) الذي يبث عبر إذاعة "نجوم إف إم".

وأوضحت خليل ردًا على سؤال حول الصفة التي تتمناها في فارس أحلامها: "لن أتكلم عن صفات أساسية مثل أن يكون صادقًا ولا يخون، ولكن هناك صفة لن أتنازل عنها، وهي أن يكون طموحًا، لأنني امتلك طموحًا واسعًا، وأجري وراء أحلامي".

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وأكدت الفنانة المصرية أنها ستختار الفن إذا خيّرها شريك حياتها بينه وبين الفن، والحالة الوحيدة التي قد تتخلى فيها عن الفن هي التفرّغ لأمومتها، بحسب قولها.

وعبّرت عن رغبتها في تناول قضية التنمر في عمل فني، مؤكدة أهمية هذا الموضوع وتأثيره السلبي على الأفراد.

وقالت: "أتمنى مناقشة موضوع التنمر، لم يُنَاقَش بشكل جيد، ولدينا سلاح اسمه السينما والمسلسلات والفن لازم نستخدمه بأقصى الطرق، ونتكلم في موضوعات مهمة ومؤثرة".