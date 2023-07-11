كالي رودجرز.. من مليونيرة إلى فقيرة تعيش على المساعدات

تعود قصة المليونيرة الفقيرة كالي رودجرز إلى الواجهة من جديد بعد أن التقطتها عدسات المصورين وهي تشتري من متجر للبضائع المخفضة.

وخسرت رودجرز البالغة من العمر 36 عامًا كل أموالها بعد أن دخلت عالم الثراء بعمر 16 عامًا حين فازت بمبلغ 2.5 مليون دولار من خلال اليانصيب لتصبح أصغر فائزة يانصيب في تاريخ بريطانيا، قبل أن تعلن إفلاسها تمامًا في عام 2021.

وأوضحت روجرز في حديث سابق لصحيفة ذا صن البريطانية أنها استنزفت ثروتها بالإنفاق على عمليات التجميل، وإقامة الحفلات الصاخبة، وشراء الملابس باهظة الثمن، وتعاطي المخدرات، كما إنها منحت أكثر من 700 ألف دولار للعائلة والأصدقاء.