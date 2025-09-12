بعد طرحه "بين البينين".. هل يتحامل "الكينج" على أوضاعه الصحية بالغناء؟

تجدد الحديث عن الفنان المصري الكبير محمد منير على مدار الأيام القليلة الماضية، إثر تداول عدد من الأخبار المتعلقة بحالته الصحية ومشاركاته الفنية المتلاحقة.

وشهدت حالة منير الصحية مؤخرًا أكثر من وعكة، تزامنت مع إعلانه عن مشاريع فنية جديدة، الأمر الذي أثار اهتمامًا وتفاعلًا واسعًا بين محبيه ومتابعيه الذين عبروا عن قلقهم وتمنياتهم له بالشفاء.

أخبار ذات علاقة تفاصيل سفر محمد منير إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

بين البينين

وفي خضم هذا الجدل، طرح محمد منير يوم أمس، الأربعاء، أغنيته الجديدة "بين البينين"، التي عبّر فيها عن مشاعر الضياع، بين العقلانية والاندفاع، بين الحذر والانطلاق، في تجربة غنائية بدت كما لو أنها تُجسّد ما يمر به الفنان نفسه على الصعيدين الشخصي والفني.

كما برزت مُشاركات حديثه للفنان محمد منير، من بينها، ظهوره كضيف شرف في الفيلم السينمائي الجديد "ضي سيرة أهل الضي"، إضافة إلى غنائه أغنية الفيلم، الذي طُرح مؤخرًا في دور العرض المصرية، كما يستعد الفنان المُلقب بـ"الكينج" لطرح عدد من الأغاني الجديدة في الأيام المقبلة، ما أعاد تسليط الضوء على نشاطه الفني المستمر برغم التحديات الصحية.

هذا التداخل بين حضوره الفني اللافت ومروره بوعكات صحية مؤخرًا، أثار موجة من التساؤلات بين جمهوره، حيث دارت نقاشات موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان الفنان الكبير يتحامل على نفسه ووضعه الصحي بمواصلة العمل، وذلك تزامنًا مع إعلان سفره مؤخرًا إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية روتينية، مما زاد من قلق جمهوره.

أخبار ذات علاقة محمد منير ومحمد صبحي يغادران المستشفى بعد تحسّن (صور)

ويبقى السؤال هنا: هل يستطيع منير الموازنة بين متطلبات الصحة واستحقاقات الفن في المرحلة المقبلة؟

في هذا السياق، قال مصدر إعلامي مصري مقرب من الفنان محمد منير في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن تحذيرات طبية متكررة وجهت إلى منير سابقاً بضرورة التزام الراحة التامة وتجنب إجهاد نفسه في عمله. وأضاف أن عدم التزامه الكامل بهذه التعليمات كان سبباً في تعرضه لوعكات صحية متكررة خلال الشهور الأخيرة. على حد قوله.

وتابع، "محمد منير فنان مُرتبط بفنه وجمهوره بدرجة لا يُمكن وصفها بالكلام، تاريخ فني كبير نتمنى من الله أن يحفظه ويطول في عمره".

أوضح المصدر ذاته أن حالة الفنان محمد منير الصحية مستقرة بعد رحلته الاعتيادية لإجراء فحوصات طبية في ألمانيا قبل أيام. وأشار إلى أنه من المقرر أن يسافر إلى ألمانيا مجددًا، بناء على نتائج الفحوصات الطبية والتزامه بالتعليمات الطبية المقبلة.