تمثال نادر من آثار اليمن معروض للبيع في لندن

كشف باحث وخبير آثار يمني عن وجود تمثال أثري نادر يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، معروض للبيع في العاصمة لندن.

وقال عبد الله محسن إنّ تمثالا من آثار اليمن سيتم طرحه ضمن مزاد "الفن القديم والعسكري" لدار مزادات "أبولو"، في الـ13 من يوليو/تموز القادم.

ويقف التمثال مرتدياً قبعة وسترة طويلة ضيقة، على قاعدة منحوتة تتكون من ثلاث طبقات.