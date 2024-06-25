تمثال نادر من آثار اليمن معروض للبيع في لندن
كشف باحث وخبير آثار يمني عن وجود تمثال أثري نادر يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، معروض للبيع في العاصمة لندن.
وقال عبد الله محسن إنّ تمثالا من آثار اليمن سيتم طرحه ضمن مزاد "الفن القديم والعسكري" لدار مزادات "أبولو"، في الـ13 من يوليو/تموز القادم.
ويقف التمثال مرتدياً قبعة وسترة طويلة ضيقة، على قاعدة منحوتة تتكون من ثلاث طبقات.
وقال الباحث في تصريحات للصحافة المحلية، إن هذه القطعة تُعرض مصحوبة بتقرير تاريخي من أليساندرو نيري، خبير التراث الثقافي الدولي المقيم في إيطاليا.
وأضاف أنه من غير الواضح ما هي الجهة التي قامت بإضافة التمثال إلى قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة.
ورجّح عبد الله محسن أن يكون التمثال مُلكا لأحد هواة جمع التحف في لندن وباعه مؤخرا، لافتا إلى أنه لا توجد معلومات إضافية حول كيفية وصول التمثال إلى يد الهاوي.