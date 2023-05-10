زوكربيرغ يفوز بميدالية ذهبية برياضة الجوجيتسو القتالية

وفي 2022، شهدت الشركة للمرة الأولى منذ إدراجها في البورصة 2012، انخفاضا في العائدات المتأتية من الإعلانات وخسارة نسبة من مستخدمي فيسبوك، استعادتها لاحقًا، إلا أنّها انتعشت مع تحقيقها نتائج مالية أفضل مما كان متوقعًا، تحديدًا بسبب عمليات صرف موظفين فيها، فالشركة التي لم تتخذ قرارًا بالصرف الجماعي منذ إطلاقها قبل 20 عامًا، سرّحت 11 ألف موظف في تشرين الثاني/نوفمبر، و10 آلاف في آذار/مارس.