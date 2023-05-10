زوكربيرغ يفوز بميدالية ذهبية برياضة الجوجيتسو القتالية
تمكن مؤسس شركة "ميتا" المالكة لأشهر مواقع التواصل الاجتماعي، مارك زوكربيرغ، الفوز بميدالية ذهبية برياضة جوجيتسو القتالية، التي تعلمها خلال إغلاقات جائحة فيروس كورونا.
ونشر زوكربيرغ، البالغ من العمر 38 عاما، صورًا من أول بطولة جوجيتسو يشارك فيها، عبر فيسبوك وإنستغرام، في حين تلقى تدريباته مع دايف كاماريلو، الذي سبق له أن درّب عددًا كبيرًا من أبطال الفنون القتالية.
وقال زوكربيرغ في مقابلة صحفية السنة الماضية، إنه "درس فنون الدفاع عن النفس خلال فترة الجائحة؛ لأنّ الجانب القتالي لهذه الرياضة يمنحه الطاقة ويساعده في مواجهة الصعوبات في عمله".
وفي 2022، شهدت الشركة للمرة الأولى منذ إدراجها في البورصة 2012، انخفاضا في العائدات المتأتية من الإعلانات وخسارة نسبة من مستخدمي فيسبوك، استعادتها لاحقًا، إلا أنّها انتعشت مع تحقيقها نتائج مالية أفضل مما كان متوقعًا، تحديدًا بسبب عمليات صرف موظفين فيها، فالشركة التي لم تتخذ قرارًا بالصرف الجماعي منذ إطلاقها قبل 20 عامًا، سرّحت 11 ألف موظف في تشرين الثاني/نوفمبر، و10 آلاف في آذار/مارس.