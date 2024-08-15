شارك الفنان السوري جورج وسوف فيديو يظهر خلاله وهو يغني أغنيته الشهيرة "الهوى سلطان" على متن طائرة متجهة إلى الأردن، حيث شارك مضيفات الطائرة، الغناء معه.

وعلق الوسوف على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قائلًا "وين ما كان الهوى سلطان في طريقنا إلى الأردن".

وتفاعل ركاب الطائرة بشكل كبير مع أغنية الفنان الشهير، معربين عن سعادتهم بمشاركته الرحلة، خصوصًا بعد تداول شائعات كثيرة تفيد بتدهور حالته الصحية وابتعاده عن الغناء.

ونال الفيديو الذي شاركه سلطان الطرب، آلاف المشاهدات والمشاركات، إذ عبَّر محبوه حول العالم عن دعمهم له، مشيدين بتواضعه وقربه من الجمهور.

يذكر أن الفنان جورج وسوف يستعد حاليًّا لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، إذ من المقرر إطلاقها خلال موسم الصيف الجاري، وذلك بعد النجاح الذي حققه بأغنية "نجم عالي".

أخبار ذات علاقة "إرم نيوز" يكشف حقيقة تعرض جورج وسوف لوعكة صحية خطيرة

وتداولت وسائل إعلام مؤخرًا أنباء عن نقل جورج وسوف للمستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية خطيرة، الأمر الذي نفته مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، مشيرًا إلى أنه تعرَّض لنزيف بسيط بالأنف، وأجرى عملية كي لوقفه.

وقال المصدر آنذاك، إن سبب النزيف ناتج عن ارتفاع في ضغط الدم أو التهاب في الجيوب الأنفية.