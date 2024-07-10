فاجأت الممثلة السورية كندة حنا متابعيها بخبر صادم حول تعرض زوجها المخرج ناجي طعمة لجلطة دماغية.

وقالت كندة، في لقاء مع برنامج "المختار" على إذاعة "المدينة إف إم"، إن زوجها المخرج ناجي طعمة تعرض لأزمة مفاجئة، نُقِل إثرها إلى المستشفى، وتبين أنه مصاب بجلطة دماغية وهو الآن قيد العلاج.

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يذكر أن المخرج ناجي طعمة، صاحب مؤسسة الفارس للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "بقعة ضوء" في جزأيه الثالث والسابع، و"صبايا"، وأجزاء من "باب الحارة"، و"وصمة عار"، وغيرها.

تزوج طعمة من الفنانة كندة حنا عام 2013، ورزقا بثلاثة أطفال، هم "فارس، وكاتاليا، وكرستين".