قتل زوجته ثم انتحر.. تفاصيل جريمة هزت لبنان

بجريمة مروعة هزت لبنان، أقدم لبناني على الانتحار بعد أن قتل زوجته في بلدة يحمر في البقاع الغربي.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الأمن اللبناني تلقى بلاغا يفيد بإقدام زوج على قتل زوجته، ثم انتحر من خلال إطلاق النار على نفسه ببندقية صيد يمتلكها.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الجريمة، لتجد جثة شخص أربعيني على الأرض غارقة في دمائها، وبجوارها بندقية صيد، كما عثر على جثة زوجته متوفاة دون دماء؛ مما يرجح أنها قتلت عن طريق الخنق.

وكشف جيران الرجل وزوجته أن لديهما 3 أبناء ذكور، وابنة واحدة، لافتين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الخلافات بينهما.

ولم يتبين حتى اللحظة سبب قتل الرجل زوجته ثم انتحاره، على أن تجري التحقيقات خلال الساعات القادمة، للوقوف على أسباب الجريمة المروعة.

وبحسب المصادر وجهت جهات التحقيق الشرطة بسرعة التحريات وتفريغ الكاميرات والاستماع إلى الشهود، من أجل كشف خيوط الجريمة.