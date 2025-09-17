حبس البلوغر المصري "فادي تاتو" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بسجن البلوغر المصري فادي تاتو لمدة سنتين مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، بتهم التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدّي على القيم الأسرية المصرية.

وبعد التحقيق، أصدرت السلطات أمراً بضبطه وإحضاره، وتمكنت قوة أمنية من توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بتصوير مقاطع فيديو أثناء رسمه للوشوم على أجساد نسائية، مع إبراز مناطق حساسة ومفاتنهن، ثم ينشرها على حسابه بهدف جذب المشاهدات، وتحقيق أرباح مادية سريعة.

وتم ضبط عدة أدوات بحوزته منها هاتف آيفون أسود يستخدم في إدارة الحساب، ومبلغ مالي يقدر بـ8800 جنيه يُشتبه في كونه عائدات نشاطه غير القانوني.

كما تم ضبط مجموعة ماكينات، وأبر وشم طبية مستخدمة، بالإضافة إلى معدات طبية، وأدوات غير مرخصة وغير معروفة المصدر.

وأكدت التحقيقات أن فادي تاتو لا يمتلك أي تراخيص رسمية من وزارة الصحة أو الجهات المختصة لمزاولة نشاط رسم الوشوم.