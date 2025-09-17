logo
منوعات

حبس البلوغر المصري "فادي تاتو" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

حبس البلوغر المصري "فادي تاتو" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه
البلوغر فادي تاتوالمصدر: فيسبوك
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بسجن البلوغر المصري فادي تاتو لمدة سنتين مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، بتهم التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدّي على القيم الأسرية المصرية.

 وبعد التحقيق، أصدرت السلطات أمراً بضبطه وإحضاره، وتمكنت قوة أمنية من توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار ذات علاقة

البلوغر فادي تاتو

مفاجآت في التحقيق مع البلوغر المصري "فادي تاتو"

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بتصوير مقاطع فيديو أثناء رسمه للوشوم على أجساد نسائية، مع إبراز مناطق حساسة ومفاتنهن، ثم ينشرها على حسابه بهدف جذب المشاهدات، وتحقيق أرباح مادية سريعة.

وتم ضبط عدة أدوات بحوزته منها هاتف آيفون أسود يستخدم في إدارة الحساب، ومبلغ مالي يقدر بـ8800 جنيه يُشتبه في كونه عائدات نشاطه غير القانوني.

كما تم ضبط مجموعة ماكينات، وأبر وشم طبية مستخدمة، بالإضافة إلى معدات طبية، وأدوات غير مرخصة وغير معروفة المصدر.

وأكدت التحقيقات أن فادي تاتو لا يمتلك أي تراخيص رسمية من وزارة الصحة أو الجهات المختصة لمزاولة نشاط رسم الوشوم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC