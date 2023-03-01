بالتنورة والكعب العالي.. كيت ميدلتون تهزم الأمير ويليام بسباق الدراجات
هزمت الأميرة "كيت ميدلتون" زوجها الأمير ويليام في سباق الدراجات الثابتة، على الرغم من ارتدائها تنورة وانتعالها حذاءً بكعب عالٍ، وذلك ضمن جولة قام بها أميرا ويلز يوم أمس الثلاثاء.
وقضى الأميران يومًا ترفيهيًّا في مركز "أبرافون" للياقة البدنية، حيث تعرَّفا على مرافقه، وجلسا مع المدربين الذين كشفوا لهم أهمية الرياضة في دعم الصحة العقلية.
وكجزء من الزيارة، شارك الزوجان رواد المركز بصف "الدراجة الثابتة"، وتحديا بعضهما في سباق مدته 45 ثانية، على الرغم من عدم ارتدائهما ملابس رياضية مناسبة.
وقبل صعودها على الدراجة، خلعت كيت ميدلتون معطفها، وقالت معلقة: "لم أركب الدراجة وأنا ارتدي التنورة قط!". من جانبه سخر الأمير ويليام من زوجته، لأنها أرادت تنفيذ التحدي وهي تنتعل حذاءً بالكعب العالي.
وبدأ الثنائي السباق بإشراف أحد المدربين، إذ انتهى بفوز كيت، فقال المدرب الذي حمل كأس الفوز: "الدراجة رقم 2 هي الفائزة".
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية أصيبت كيت بالدهشة، وعبَّرت عن سعادتها لهزيمة زوجها، أما الأخير فقال ممازحًا: "أعتقد أن سروالي قد تمزق".
وبعد فوز كيت الساحق، توجه الزوجان إلى صالة الأطفال الرياضية، والتقيا بعدد من الطلاب الصغار، الذين كانوا يتلقون دروسًا في الجمباز، حيث تحدثوا معهم وتعرفوا على مواهبهم.
يذكر أن أميرا ويلز، يحرصان دائمًا على حضور المناسبات الاجتماعية والترفيهية، التي تبقيهم قريبين من عامة الشعب وخاصة الأطفال.