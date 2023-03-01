بالتنورة والكعب العالي.. كيت ميدلتون تهزم الأمير ويليام بسباق الدراجات

هزمت الأميرة "كيت ميدلتون" زوجها الأمير ويليام في سباق الدراجات الثابتة، على الرغم من ارتدائها تنورة وانتعالها حذاءً بكعب عالٍ، وذلك ضمن جولة قام بها أميرا ويلز يوم أمس الثلاثاء.

وقضى الأميران يومًا ترفيهيًّا في مركز "أبرافون" للياقة البدنية، حيث تعرَّفا على مرافقه، وجلسا مع المدربين الذين كشفوا لهم أهمية الرياضة في دعم الصحة العقلية.

وكجزء من الزيارة، شارك الزوجان رواد المركز بصف "الدراجة الثابتة"، وتحديا بعضهما في سباق مدته 45 ثانية، على الرغم من عدم ارتدائهما ملابس رياضية مناسبة.