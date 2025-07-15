رحيل "عمي برهان".. الجزائر تودع مدني نعمون بعد صراع مع المرض

توفي الفنان الجزائري مدني نعمون، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى غُرف عيادة الأزهر الخاصة التابعة لبلدية دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة، وسيُوارى الثرى غدًا الأربعاء بمقبرة قاريدي في الجزائر العاصمة، حسب صحف محلية.

وخيّمت حالة من الحزن على صفحات رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، موجّهين له سيلًا من الدعوات بالرحمة والمغفرة، كما نعاه عدد كبير من الشخصيات العامة في الأوساط الفنية والثقافية الجزائرية.

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وفي نعيه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والفنون الجزائرية على "فيسبوك"، تقدم وزير الثقافة الجزائري، زهير بللو، بالتعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، مؤكدًا أن الجزائر فقدت قيمة وقامة فنية كبيرة، لطالما أبدعت على خشبة المسرح وفي السينما والتلفزيون، وطابعت شخصيات تمثيلية خالدة في ذاكرة الجمهور، واصفًا مسيرة الفنان الراحل بـ"وسم راسخ في سجل الفن الجزائري"، على حد تعبيره.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، يُعد الفنان الراحل مدني نعمون أحد أبرز وجوه الدراما الجزائرية، كما عُرف بلقب "عمي برهان"، نسبة إلى الشخصية التمثيلية الشهيرة التي أداها في السلسلة الدرامية الكوميدية "السلطان العاشور العاشر"، لا سيّما أنه يمتلك سجلًا حافلًا بالإسهامات الفنية والإبداعية الكبيرة في السينما والدراما والمسرح الجزائري.

وكان المسرح شاهدًا على شغفه بالتمثيل ونجوميته البازغة منذ نعومة أظفاره، إذ بدأ ممارسة هذا الفن في العاشرة من عمره، وشارك في تقديم برامج الأطفال في الإذاعة، كما انضم للمشاركة في الثورة الجزائرية المناهضة للاستعمار حتى الاستقلال عام 1962، وعاد لممارسة شغفه في المسرح والفن.

من أشهر أعماله الفنية أفلام: "المفتش الطاهر يجري التحري" عام 1967، و"ليلى والآخرون" عام 1977، و"أبواب الصمت" عام 1987، في حين حل المسلسل الكوميدي الشهير "السلطان العاشور العاشر"، الذي عُرض موسمه الأول عام 2015، كأحد أهم وأبرز أعماله الدرامية في التلفزيون.