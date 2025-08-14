التحقيق في بلاغ شيرين ضد حسام حبيب

أمرت جهات التحقيق المختصة في مصر، باستدعاء الفنان حسام حبيب للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدَّم ضده من الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتهمته فيه بالاستيلاء على شيكين بنكيين مُوقَّعين على بياض من داخل مسكنها، من دون علمها أو موافقتها.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة، بأن النيابة العامة خاطبت البنك المعني لطلب الإفادة حول الشيكين محل النزاع، والتحقق من تفاصيل صرفهما أو محاولة تسييلهما، في إطار استجلاء ملابسات الواقعة.

كما كلّفت النيابة الجهات الأمنية المختصة بإجراء التحريات اللازمة، بغية الوقوف على حقيقة ما جرى.

في سياق متصل، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الموكَّل رسميًا عنها، والذي قدم بدوره المستندات والتوكيلات القانونية الداعمة لموقف موكلته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أربعة أيام مضت، حين تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ تتهم فيه الفنان حسام حبيب بسرقة شيكين على بياض من منزلها دون علمها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وكانت شيرين قد حررت بلاغًا رسميًا في 31 يوليو/تموز الماضي، اتهمته فيه بالإساءة والتشهير في تصريحات تلفزيونية وصفتها بالمسيئة والمليئة بالاتهامات، مما تسبب لها بأذى نفسي بالغ.

وبذلك، تكون العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قد دخلت منعطفًا جديدًا، تتجاوز فيه الخلافات الشخصية إلى ساحات القضاء، في تطور يُرجّح أن تُسطر فصوله في الشهور الأخيرة من عام 2025 داخل أروقة المحاكم.