يبدو كمراهق.. ثلاثيني يشارك سر مظهره (فيديو)

شارك براندون مايلز ماي، البالغ من العمر 35 عامًا، سر مظهره الذي يبدو كمراهق، على حد وصف الغرباء له، وفق قوله.

ويزعم هذا الثلاثيني أنه يستخدم كريم الوقاية من الشمس يوميًا، ولم يلمس قطرة كحول قط في حياته، إضافة إلى اتباعه نظامًا غذائيًا يتكون من الفاكهة الطازجة والأطعمة النباتية والأسماك، التي يقول إنها تساعده على الشعور بالشباب كما كان عليه قبل 10 سنوات.

ونقل موقع "ميرور" البريطاني عن ماي قوله:"أرجع عدم شربي للكحول إلى مظهري الشبابي.. إنه يجسد حقًا شعور الشباب، حتى أنني أفكر وأرى نفسي شابًا".

وأضاف ماي "لقد كنت بعيدًا عن أشعة الشمس طوال حياتي، أغطي رأسي لحجب الشمس، وأستخدم أغطية على كلتا يدي".

وكان ماي يعتني ببشرته منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره، وبذل جهدًا للحفاظ على نمط حياته الصحي.

وقال ماي، منشئ المحتوى من ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية: "عندما أذهب إلى أمن المطار، يسألونني عن عمري، ثم ينظرون إلي مرتين، يعتقد الناس أنني بين 15 و16 أو 18 و 19 عامًا، مع العلم أن ما أقوم به بسيط للغاية، لكنه فعال".

وأشار موقع "ميرور" إلى أن ماي، الذي يمتلك أيضًا شركة اتصالات طبية، يحب الطعام الصحي دائمًا، وفي سن الخامسة عشرة، بدأ في إجراء بعض التغييرات الغذائية مثل دمج الشاي الأخضر مع المزيد من الأطعمة النباتية، وفي سن التاسعة عشرة، توقف عن تناول السكريات والحبوب والكربوهيدرات، ويتناول الآن نظامًا غذائيًا يتكون من أطعمة عضوية والكثير من الأسماك قليلة الزئبق.

ونقل عن ماي قوله: "في سن الثالثة عشرة، بدأت بالفعل أدرك أهمية طول العمر ومكافحة الشيخوخة، كنت مهتمًا حقًا بالتغذية في تلك المرحلة، والحفاظ على شباب جسدي".

ويؤكد ماي أهمية ممارسة التمارين الرياضية، دون حمل أي شيء "ثقيل" لتجنب إجهاد الجسد.

وقال: "لا أمارس التمارين الرياضية بشكل مكثف، فالإفراط في ممارسة التمارين الرياضية قد يسبب إجهادًا للجسم، وقد يؤدي إلى شيخوخة الجسم".

وأكد حرصه "على ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل ولطيف، مثل المشي واليوغا وبعض تمارين القوة".

وأشار إلى أنه "يستثمر" وقته في نفسه، لكنه يصر على أن أسلوب حياته لا يهدف إلى العيش إلى الأبد، بل يركز بدلًا من ذلك على الحفاظ على صحته لأطول فترة ممكنة.

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وتابع ماي: "أريد أن أشعر بأنني في حالة جيدة، فالشعور بالشباب هو جزء من الحفاظ على الشباب.. العيش إلى الأبد ليس أولوية.. الأمر يتعلق بالحفاظ على صحتي.. أعتقد أن مظهري أفضل مما كنت عليه قبل عشر سنوات.. أشعر بأنني شاب جسديًا وعاطفيًا.. أعتقد أن الجسد يتبع العقل".

وقال إن الغرباء يعتقدون أن أسلوب حياته "مُرهق"، لكنه يؤكد أن من السهل اتباعه.

ولفت إلى أنه يظل يأكل "الأطعمة الشهية مثل الشوكولاتة، كما يتناول (92 - 100)% من الكاكاو المر للغاية".