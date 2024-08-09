أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الجمعة، ضبط مزرعة بمساحة سبعة دونمات بداخلها نبتة "الداتورا" المخدرة في قضاء المدائن جنوب شرق بغداد.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، لـ"إرم نيوز"، إنه "وفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود نبات الداتورا المخدرة بقضاء المدائن، شرعت مفارز الجهاز وبالتنسيق مع الجهات المختصة بواجب كشف النبات أعلاه وإتلافها".

وبين "الحاكم" أنه "عُثِر على نبتة الداتورا خلال الأسبوع الماضي في مناطق متفرقة من منطقة اللج جنوب بغداد ضمن حدود محافظة واسط، وضُبِطت وأُتلفت مساحة تقدر بنحو 8 دونمات، وفق محضر أصولي".